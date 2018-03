Verdachten groepsverkrachting Antwerpen blijven in de cel BJS HA

23 maart 2018

13u41

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 4 De vier mannen die verdacht worden van de groepsverkrachting van twee Nederlandse vrouwen, blijven aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist.

De twee jonge vrouwen van 21 en 22 hadden aangifte gedaan van groepsverkrachting in hun hotel nadat ze afgelopen weekend naar discotheek Roxy in Antwerpen waren geweest. Er zijn aanwijzingen dat ze een bedwelmend middel kregen toegediend. Een van de verdachten had de twee naar hun hotel gebracht, waarna ook zijn kompanen op de kamer zijn geweest.

De advocaten van de verdachten waren na afloop van de zitting karig met commentaar. "Het onderzoek is nog zeer pril. We vinden het niet onlogisch dat de verdachten aangehouden blijven, zo krijgen de speurders rustig de kans om de zaak uit te klaren.”

Het viertal uit Antwerpen en omstreken heeft geen strafblad. Ze worden ook verdacht van diefstal. Mochten een of meer verdachten zich niet aan de vrouwen hebben vergrepen, dan kunnen ze toch worden gestraft omdat ze niet hebben ingegrepen.