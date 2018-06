Verdachte vluchtmisdrijf Borgerhout geeft zich aan bij politie: 18-jarige zonder rijbewijs Patrick Lefelon HA

22 juni 2018

10u10

Bron: Belga, eigen berichtgeving 65 Een van de verdachten van het vluchtmisdrijf in Borgerhout waarbij deze week een fietser zwaargewond raakte, heeft zich aangegeven bij de politie. Volgens de politie gaat het om de 18-jarige jongeman die als passagier geïdentificeerd was. De verdachte beweert echter dat hij achter het stuur van de gehuurde Mercedes zat.

Een 38-jarige man werd maandagavond op het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan met de Binnensingel aangereden door een auto die een manoeuvre uitvoerde hoewel het licht op rood stond. De fietser zelf had wel groen licht. Twee inzittenden van het zwarte voertuig stapten uit, maar legden het zwaargewonde slachtoffer alleen even opzij. Ze stapten vervolgens opnieuw in de Mercedes en gingen ervandoor via de nabije autostrade. Een getuige kon de nummerplaat noteren.

De lokale politie kon de voorbije dagen de twee verdachten identificeren. Gisterenavond heeft een van hen zich aangegeven. Het gaat om een 18-jarige jongeman uit Antwerpen. "Het gaat om de man die aanvankelijk als passagier was geïdentificeerd", zegt politiewoordvoerder Willem Migom. "Zelf zegt hij dat hij achter het stuur zat." De politie zoekt uit of dat klopt. De 18-jarige jongeman heeft geen rijbewijs. De Mercedes was voor een weekend gehuurd door een oudere, allochtone jongeman die al voor andere feiten gekend is bij de politie. Deze huurder is nog steeds spoorloos.

De jongeman is na zijn verhoor gearresteerd en wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De procureur vraagt zijn aanhouding.