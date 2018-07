Verdachte verkrachting vrij door spoorstaking: "Wat als ik hem tegenkom op straat?" Stéphanie Romans

12 juli 2018

05u30 104 Een vermeende verkrachter uit Halle is vrijgelaten omdat er zowel vorige week als gisteren te weinig personeel was om hem naar het justitiepaleis te brengen, respectievelijk door de cipiers- en treinstaking. "Wat als ik hem straks tegenkom op straat?", reageert een slachtoffer.

Sinds oktober vorig jaar zat Kenny D. uit Halle in de gevangenis. Zijn ex-vriendin had een klacht ingediend omdat hij haar meer dan eens geslagen en verkracht zou hebben. Ook een tweede vrouw meldde zich bij de politie. Nadat ze een avondje op café geweest was, zou D. haar betast hebben. En toen ze wegliep, zou hij haar achtervolgd hebben en gedwongen hebben tot orale seks.

Deze zomer had het proces tegen D. al drie keer van start moeten gaan, maar telkens werd de zaak uitgesteld. Eerst omdat de beklaagde van advocaat veranderde, maar de twee andere keren omdat eerst de cipiers en gisteren het treinpersoneel in staking waren. Daardoor was er tweemaal te weinig personeel om de beklaagde naar het justitiepaleis te brengen. De rechtbank besliste de zaak daarom uit te stellen tot november.

Advocaat Eddy Cochez vroeg daarop de vrijlating van zijn cliënt. Anders zou D. bij het begin van zijn proces al ruim een jaar in voorlopige hechtenis gezeten hebben. De rechter ging akkoord. "Mijn cliënt kreeg wel voorwaarden opgelegd", zegt Cochez. "Zo mag hij geen contact hebben met de slachtoffers, moet hij tussen 20 en 6 uur binnenblijven en dient hij weg te blijven uit het drugsmilieu."

Druk van de ketel

Alvast één van de slachtoffers is absoluut niet blij met die beslissing. "Ze is bang om hem in de gemeente tegen te komen. Ondanks de voorwaarden die de rechter aan de dader heeft opgelegd, is ze er niet gerust in. Ze had al angst door wat haar overkomen is en dan komt dit er nog bovenop", zegt advocaat Frederik Van Vreckem. "Juridisch is dit te verklaren: de rechtbank wil een verdachte liefst niet langer dan een jaar in voorarrest laten zitten. Door hem vrij te laten, halen ze de druk van de ketel en kan de zaak naar een latere datum getild worden. Maar voor mijn cliënte is dat een spijtige beslissing: zij wil dit achter de rug hebben."

Kenny D. mocht gisteravond de gevangenis verlaten. Hij ontkent overigens alle zedenfeiten waarvan hij wordt beschuldigd. Het huiselijk geweld geeft hij wel toe. Het parket Halle-Vilvoorde had de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de vrijlating, maar besloot dit niet te doen.