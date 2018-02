Verdachte verijdelde aanslag Thalys overgeleverd aan Franse gerecht TTR

02 februari 2018

16u53

Bron: Belga 0 Youssef Siraj, die eind oktober door het Belgische gerecht opgepakt was in het onderzoek naar de verijdelde terreuraanslag op de Thalys in 2015, is vandaag overgeleverd aan de Franse gerechtelijke autoriteiten. Dat meldt het federaal parket. De man was door de kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten in het Belgische onderzoek naar de verijdelde aanslag maar korte tijd nadien opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel dat door Frankrijk was uitgevaardigd. Vorige week vrijdag was ook al Mohammed Bakkali overgeleverd, voor de aanslag op de Thalys en de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.

De mislukte aanslag op de Thalys vond op 21 augustus 2015 plaats. De 26-jarige Ayoub El Khazzani was in het station Brussel-Zuid zwaarbewapend op de trein gestapt. Hij verschool zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens met de wapens in de hand uitkwam. Maar omdat El Khazzani door vier reizigers overmeesterd werd, raakten uiteindelijk maar drie mensen gewond.

Kort na de aanslag kwam aan het licht dat El Khazzani een tijdlang in Sint-Jans-Molenbeek had verbleven en meer dan waarschijnlijk linken had met Abdelhamid Abaaoud, spilfiguur van de terreurcel van Verviers en de aanslagen in Parijs. Eind oktober arresteerden speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) dan Youssef Siraj en Mohamed Bakkali.

Mohamed Bakkali ontkende elke betrokkenheid bij de aanslag op de Thalys en het is ook niet duidelijk welke rol hij daarbij zou gespeeld hebben. De man zit wel al sinds eind november 2015 in de cel voor zijn rol in de aanslagen in Parijs.

Youssef Siraj zou in augustus 2015 onderdak gegeven hebben aan Abdelhamid Abaaoud en Ayoub El Khazzani, allebei net terug uit Syrië, en dat enkele dagen voor de mislukte aanslag op de Thalys.