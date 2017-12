Verdachte van verijdelde aanslag Thalys vrijgelaten door Brusselse KI maar vandaag opnieuw opgepakt ADN

13u06

Bron: Belga 11 AFP Youssef Siraj, die eind oktober door het Belgische gerecht opgepakt was in het onderzoek naar de verijdelde terreuraanslag op de Thalys, is recent vrijgelaten door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), maar is vandaag opnieuw opgepakt, dit keer op basis van een Europees aanhoudingsbevel (EAB) dat uitgevaardigd is door het Franse gerecht. Dat meldt het federaal parket, dat op die manier berichtgeving van de krant La Dernière Heure bevestigt.

De mislukte aanslag op de Thalys vond op 21 augustus 2015 plaats. De 26-jarige Ayoub El Khazzani was in het station Brussel-Zuid zwaarbewapend op de trein gestapt. Hij verschool zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens met de wapens in de hand uitkwam. Maar omdat El Khazzani door vier reizigers - drie Amerikanen en een Brit - overmeesterd werd, raakten uiteindelijk maar drie mensen gewond. Enkele dagen na de mislukte aanslag werd Ayoub El Khazzani in Frankrijk al in verdenking gesteld voor pogingen tot moord met terroristisch oogmerk.

Abdelhamid Abaaoud

Kort na de aanslag kwam aan het licht dat El Khazzani een tijdlang in Sint-Jans-Molenbeek had verbleven en meer dan waarschijnlijk banden had met Abdelhamid Abaaoud, spilfiguur van de terreurcel van Verviers en de aanslagen in Parijs. Youssef Siraj zou hen in die periode allebei onderdak gegeven hebben.

Eind oktober werd Siraj opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Recent werd de man door de KI vrijgelaten, maar nu is hij opnieuw opgepakt in hetzelfde dossier, weliswaar op basis van een Europees aanhoudingsbevel (EAB) dat uitgevaardigd is door het Franse gerecht.

Advocate reageert furieus

Meester Nathalie Gallant, de advocate van Youssef Siraj, reageert furieus op de nieuwe arrestatie van haar cliënt. "Schandalig," zegt meester Gallant, "dit is een vergeldingsactie tegen de beslissing van de KI."

Volgens zijn advocate werd hij enkele weken geleden al vrijgelaten door de KI. "Dat gebeurde al bij zijn eerste verschijning voor de KI", zegt meester Gallant. "Dat hij nu opnieuw is opgepakt, is schandalig en is niets anders dan een vergeldingsactie tegen die beslissing van de KI. Het Franse aanhoudingsbevel neemt exact dezelfde elementen over als het oorspronkelijke, Belgische aanhoudingsbevel, en toevallig is het dezelfde onderzoeksrechter die in beide procedures optreedt."