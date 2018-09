Verdachte van schadelijke voetzoeker tijdens Antwerp-STVV legt bekentenissen af Redactie

13 september 2018

14u23

Bron: Belga 0 Een 25-jarige man uit Wijnegem heeft bekend dat hij mee verantwoordelijk is voor een voetzoeker die op 12 mei verschillende supporters (blijvende) gehoorschade bezorgde tijdens de voetbalwedstrijd Antwerp - Sint-Truiden. Dat meldt de Antwerpse lokale politie. Een tweede verdachte blijft intussen zijn betrokkenheid ontkennen.

Het incident gebeurde net voor de start van de match in het Bosuilstadion in Deurne. Vijftien slachtoffers, onder wie ook politiemedewerkers, meldden zich meteen na de feiten en lieten zich controleren door een arts. Een latere oproep van de politie bracht nog meer slachtoffers aan het licht. In totaal zijn er momenteel 38 benadeelden bekend.

Op camerabeelden was te zien hoe een man een voorwerp waar een steekvlam aan te zien was laag weggooide. De man verwachtte duidelijk een zware impact. Volgens getuigen ging het om een voetzoeker van 15 centimeter lang en 5 centimeter doorsnede. De knal was enorm.

Op basis van de beelden en getuigen kwam de politie twee verdachten op het spoor. Een van hen heeft nu bekentenissen afgelegd. De man zou de voetzoeker aangenomen hebben van een andere supporter en vervolgens aangestoken. Een tweede verdachte, een 28-jarige vriend van de eerste, blijft vooralsnog ontkennen. De twee kregen wel al een stadionverbod van vijf jaar opgelegd, na een door Antwerp gestarte procedure. Allicht volgt er ook nog een procedure voor de correctionele rechtbank.