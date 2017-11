Verdachte van partnermoord op huwelijksreis in Egypte opnieuw veroordeeld voor geweldpleging EB

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. Een dertiger, die enkele maanden geleden in Egypte zijn vrouw zou hebben ombracht tijdens hun huwelijksreis, is opnieuw veroordeeld voor geweldplegingen. Hij kreeg vandaag drie maanden cel van de Kortrijkse strafrechter.

G.V. (35) deelde op 18 juli 2016 in Waregem een kopstoot uit na een discussie met een andere man over drugs. V. gaf de feiten toe. De openbare aanklager vorderde drie maanden cel en een boete van 300 euro. De strafrechter volgde de gevraagde straf.

De man heeft al een waslijst aan veroordelingen voor geweldplegingen. In maart van dit jaar stelde hij zich weerspannig op tegenover agenten in een café in Waregem. V. had gedronken en veroorzaakte problemen, en beet zelfs een van de agenten in het dijbeen. Dat leverde hem zes maanden cel op.