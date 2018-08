Verdachte van moord op politieman Amaury Delrez (37) ook beschuldigd van moordpoging op andere agent mvdb

31 augustus 2018

15u12

Bron: ANP - Eigen berichtgeving 1 De Nederlander die wordt verdacht van de moord op politieman Amaury Delrez in Spa blijft voorlopig in de cel. De raadkamer van de rechtbank in Verviers verlengde de voorlopige hechtenis van Yvo T. met een maand, laat het parket van Luik weten.

De 36-jarige man uit Schinnen in Nederlands Limburg schoot de politie-inspecteur volgens justitie afgelopen weekend in zijn hoofd. Hij was even daarvoor met enkele kompanen geweigerd in een café, waarbij hij een vuurwapen liet zien.



Bij een daaropvolgende politiecontrole zou hij meerdere schoten hebben afgevuurd, ook op een andere politieman. Daarom wordt Yvo T. ook verdacht van een poging tot moord. Enkele uren na de schietpartij wist de politie hem op te pakken. De hoofdverdachte zei in zijn verhoor zich niets te kunnen herinneren en beroept zich op zijn zwijgrecht. Zijn broer en een vriend die hem vergezelden zijn in Nederland aangehouden. Zij zullen worden uitgeleverd aan ons land.

Inspecteur Amaury Delrez (38) werd gisteren begraven in Theux nabij Verviers. Honderden agenten uit het hele land waren bij de afscheidsplechtigheid aanwezig en vormden nadien een erehaag. Ook premier Charles Michel en verschillende toppolitici volgden de dienst. Delrez laat een vrouw en drie kinderen achter.