Verdachte van moord op Jessica Cipolla (29) opgepakt in Tunesië HAA

15 november 2019

11u19

Bron: Sudpresse, RTL Info 2 Negen maanden na de moord op Jessica Cipolla (29) is er een verdachte opgepakt. Het gaat om de vriend van het slachtoffer, die na de feiten met zijn zoontje op de vlucht sloeg. De man werd opgepakt in Tunesië en zou de feiten bekend hebben, melden RTL Info en Sudpresse op basis van het parket van Luik.

Jessica werd in de nacht van 16 op 17 februari in kritieke toestand aangetroffen in haar woning in Grâce-Hollogne (Luik) door haar vader. Ze was met verschillende messteken om het leven gebracht. De vrouw had haar vader kort daarvoor in paniek opgebeld, omdat ze zich bedreigd voelde door haar partner, met wie ze twee jaar samen was.

De vader zag bij zijn aankomst aan de woning de Tunesiër nog wegvluchten, samen met zijn zoontje van een jaar of tien. De hulpdiensten werden opgeroepen, maar voor Jessica kon geen hulp meer baten. Ze bezweek ter plaatse aan haar verwondingen.



Het parket van Luik bevestigt aan RTL Info dat de hoofdverdachte in de zaak is opgepakt in Tunesië. De politie kon hem inrekenen aan een busstation in de hoofdstad Tunis. De man werd al ondervraagd en zou de feiten bekend hebben.

Na de dodelijke steekpartij negen maanden geleden vluchtte Jessica’s vriend naar Tunesië. Hij verbleef ook een aantal weken in buurland Algerije. Het is nog onduidelijk of de man in Tunesië zal berecht worden of aan ons land overgeleverd zal worden. Evenmin is bekend waar zijn kind zich momenteel bevindt.

