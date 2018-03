Verdachte van moord in Herentals legt gedeeltelijke bekentenis af kg

15 maart 2018

10u51

De man die dinsdag was opgepakt in Limburg in het kader van het onderzoek naar het gewelddadig overlijden van een 27-jarige vrouw in Herentals, is woensdagavond laat door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen.

De man wordt verdacht van de moord op Eleonore 'Noor' De Strijcker, de vrouw die dinsdagmiddag om het leven kwam in haar woning in Herentals. Het motief zou zich in de relationele sfeer bevinden. Vermoedelijk gaat het om de ex van De Strijcker: volgens kennissen zou de relatie tussen beiden recent zijn afgesprongen.

De man werd woensdag de hele dag verhoord en heeft volgens het parket intussen gedeeltelijke bekentenissen afgelegd: hij geeft toe dat er "iets gebeurd is", maar blijft vooralsnog vaag in zijn verklaringen en stelt dat hij zich het precieze moment van de feiten niet goed kan herinneren.

Het lichaam van de De Strijcker werd dinsdagmiddag in haar woning aan Kleerroos gevonden. Haar twee jonge kindjes waren op dat moment eveneens thuis, zij werden nadien opgevangen door de ouders van het slachtoffer. Nog diezelfde dag werd de verdachte opgepakt.