Verdachte van moord in Herentals blijft aangehouden Toon Verheijen/SVM

16 maart 2018

17u54

Bron: Eigen berichtgeving/belga 0 De 22-jarige man die ervan verdacht wordt Eleanore De Strijcker om het leven te hebben gebracht in haar woning in Herentals blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de raadkamer in Turnhout beslist. Babur Y. wordt verdacht van moord, hij legde gedeeltelijke bekentenissen af. Het motief zou zich in de relationele sfeer bevinden.

Het lichaam van de vrouw werd dinsdag in de keuken van haar woning aan Kleerroos gevonden terwijl haar twee kindjes thuis waren. Het slachtoffer moest verschillende messteken incasseren over het hele lichaam, onder meer ook in de hals. Na de feiten sloeg hij op de vlucht. Een banaal verkeersongeval deed hem echter de das om. Zijn voertuig stond immers al geseind, waardoor hij snel kon opgepakt worden.

"De verdachte heeft toegegeven dat er iets is gebeurd, maar bleef in eerste instantie nogal vaag in zijn verklaringen", zegt parketwoordvoerster Elke Van Dijck. "Hij heeft aangegeven dat hij zich het precieze moment van de feiten niet zo goed kan herinneren. De aanleiding zou te zoeken zijn in de relationele sfeer, maar daarover treden we niet in detail."

Kinderen opgevangen door familie

Peter Verpoorten uit Herentals is de raadsman van de verdachte. "Mijn cliënt heeft uitgebreide verklaringen afgelegd, maar we gaan daar zelf niet te veel over in detail", klinkt het.

De twee kleine kinderen van De Strijcker worden opgevangen door familie en dus niet door een pleeggezin zoals door buren werd gesuggereerd. Op Facebook stroomden de vele steunbetuigingen toe aan het adres van de familie. De broer van het slachtoffer maakte ook een mooie video met beelden van het slachtoffer die massaal gedeeld werd. De familie wil voorlopig niet te veel reageren. "Er is zoveel te regelen. We komen ook amper aan slapen toe en moeten ook voor de kindjes zorgen. Ik wil nu mijn lieve dochter vooral een mooie uitvaart geven", aldus papa Wilfried.

Zo’n 200-tal vrienden en familieleden lieten gisteravond op de Grote Markt in Herentals ballonnen op ter nagedachtenis van haar.