Verdachte van campingmoord krijgt cel voor andere feiten TK

15u23

De Brugse correctionele rechtbank heeft vandaag beslist dat twee straffen die Julien B. (28) met uitstel kreeg door een schending van zijn voorwaarden alsnog effectief worden. Julien B., ook verdachte van de recente campingmoord in Middelkerke, kreeg nu totaal één jaar en tien maanden effectieve celstraf opgelegd voor afpersing en doodsbedreigingen.

De politie van Middelkerke ontdekte in de nacht van 6 op 7 december een zwaar verminkt lijk in de koffer van een wagen. De drie inzittenden van de wagen werden opgepakt, maar het slachtoffer bleek op een camping in de buurt vermoord te zijn. Daar werden hoofdverdachten Julien B. en Alain D. al snel ingerekend.

Op 18 oktober 2016 werd B. voor de correctionele rechtbank van Veurne al veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk voor afpersing. De Brugse strafrechter veroordeelde hem op 17 februari 2017 ook tot tien maanden voorwaardelijk voor doodsbedreigingen en verboden wapendracht. Die straffen worden nu dus effectief.

Voorwaarden geschonden

Kort voor de campingmoord had het openbaar ministerie al gevraagd om de voorwaarden van B. te herroepen. De Middelkerkenaar lapte eigenlijk alle voorwaarden aan zijn laars, want hij onderhield geen contact met zijn justitieassistent en had geen vast adres. Bovendien stal B. in mei een fles Bacardi Mojito uit een supermarkt in Oostende. Met de campingmoord heeft de herroeping dus niets te maken. "Maar het is niet proper man, wat ik daar allemaal gelezen heb", wilde de rechter nog zeggen.

Binnenkort zal Julien B. zich ook nog moeten verantwoorden voor een gewelddadige overval op de Markt van Middelkerke. In dat dossier werd hij amper anderhalve maand voor de moord onder voorwaarden vrijgelaten.