Verdachte van 16 brandstichtingen in regio Alken zit met enkelband thuis kv

13 maart 2019

19u42

Bron: Belga 0 De raadkamer in Tongeren heeft drie weken geleden beslist dat een twintiger uit Wellen zijn verdere detentie met een enkelband thuis mag uitzitten. Dat bevestigden zijn advocaat Robby Loos en het parket van Limburg vandaag.

De man zat sinds november 2018 in de cel op verdenking van betrokkenheid bij zestien brandstichtingen in Alken en omstreken. In Alken braken einde november twee branden uit op een afstand van een vijfhonderdtal meter van elkaar. Een houtvoorraad ging in vlammen op en achter een verlaten hoeve stond een oude schuur in brand. Bij de houtvoorraad waren ook een tractor en een auto in de vlammen opgegaan.

De verdachte zou telkens in de buurt zijn blijven hangen en verplaatste zich per fiets. Hij zou aan omstaanders ook gevraagd hebben of de hulpdiensten verwittigd waren. De man ontkende zijn betrokkenheid.



De raadkamer handhaafde al op 22 februari zijn aanhouding onder elektronisch toezicht. Dat bevestigt zijn advocaat Robby Loos vandaag. Volgens de raadsman zitten er in het dossier geen bewijzen tegen zijn cliënt. De twintiger zou ook niet de persoon op de fiets zijn geweest.

De lokale recherche van de politiezone kanton Borgloon zet het onderzoek naar de reeks verdachte branden verder. Er wordt onderzocht of de twintiger een eigen hoeve in brand stak in Guigoven (Kortessem) die hij aan het renoveren was.