Verdachte uit Faroek opgepakt na grote klopjacht in Sint-Truiden ep

07 februari 2018

18u09

Bron: Belga 6 De politie heeft vandaag in een hotel in Sint-Truiden de verdachte kunnen oppakken van een verkrachtingspoging in Hasselt. Het opsporingsprogramma Faroek op VTM had er onlangs een uitzending aan gewijd.

Vorige vrijdag was er nog een grote politieklopjacht op de man in Sint-Truiden, maar toen kon hij uit de handen van de politie blijven. Momenteel wordt hij verhoord en zal hij voor de onderzoeksrechter in Hasselt moeten verschijnen. Dat heeft het parket van Limburg bevestigd.

De man werd zonder geweld in het hotel in de boeien geslagen. In Faroek had de politie beelden vrijgegeven van de man die in de nacht van 26 op 27 augustus 2017 een vrouw in Hasselt probeerde te verkrachten. Het slachtoffer en haar belager liepen te voet naar het station, nadat ze eerst samen in een frietkraam hadden gegeten. Onderweg wilde de man zich aan haar vergrijpen, maar de jonge vrouw verzette zich hevig en begon te roepen. Een buurtbewoner zag de feiten gebeuren en schreeuwde dat de man ermee moest stoppen, waarna de hulpdiensten gebeld werden. De verdachte sloeg op de vlucht.