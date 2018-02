Verdachte uit Faroek aangehouden na grote klopjacht in Sint-Truiden ep kve

07 februari 2018

18u09

Bron: Belga 12 De politie heeft vandaag in een hotel in Sint-Truiden de verdachte kunnen oppakken van een verkrachtingspoging in Hasselt. Het opsporingsprogramma Faroek op VTM had er onlangs een uitzending aan gewijd.

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft deze avond de 28-jarige verdachte aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Dat maakte het Limburgse parket bekend.

De arrestatie verliep zonder problemen. De man wordt verdacht van een poging tot verkrachting op 26 augustus 2017 in de Hasseltse Mouterijstraat. Slachtoffer was een 23-jarige vrouw. Het slachtoffer leerde de verdachte op vrijdag 25 augustus 2017 kennen via gemeenschappelijke vrienden. Na een etentje in een frituur vergezelde de verdachte het slachtoffer richting Hasselt station, maar onderweg vergreep hij zich aan haar. De vrouw verzette zich hevig en riep om hulp. Een alerte buurtbewoner hoorde de schermutseling en begon te schreeuwen, waarna de dader het op een lopen zette.

Bewakingscamera's in het centrum van Hasselt konden de verdachte filmen. Het verkrachtingsdossier kwam op 30 januari dit jaar aan bod in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. De politie kon hem vervolgens identificeren.

Voorbije vrijdag hield de politie onder meer met inzet van een helikopter in Sint-Truiden een klopjacht op de man, maar hij kon ontkomen. Na zijn arrestatie vandaag is hij door de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad verhoord over de feiten in de Mouterijstraat. Dan verscheen hij bij de onderzoeksrechter. De verdachte is volgens het parket geen onbekende voor politie en justitie.