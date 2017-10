Verdachte tweevoudige kindermoord kwam nog niet in aanraking met gerecht sam

14u18

Bron: Belga 0 belga De man die verdacht wordt van de moord op zijn twee jonge kinderen, gisterochtend in de wijk Sainte-Walburge in Luik, is gisteravond ondervraagd door de onderzoeksrechter in Verviers. Die gaat de man aanhouden, bevestigt het parket. De 37-jarige verdachte kwam nooit eerder in aanraking met het gerecht.

De moord op de twee kinderen, 4 en 7 jaar oud, was naar verluidt erg gruwelijk. Eén van de slachtoffers zou messteken hebben gekregen, terwijl het tweede kind dodelijk verwond werd met een slijpschijf ter hoogte van de borstkas. In afwachting van het rapport van de wetsgeneesheer, wil het parket hierover nog niets kwijt.

Ruzie

De feiten speelden zich af in de rue Sergent Merx in Luik. De lichamen van de slachtoffers werden daar rond 8.30 uur aangetroffen door de grootouders.



De moeder had de kinderen naar haar ex gebracht, waarna het tot een hevige ruzie kwam tussen beiden. De vrouw vluchtte het huis uit, maar verwittigde wel haar ex-schoonouders over het verontrustende gedrag van hun zoon. Deze mensen deden even later de gruwelijke ontdekking, bevestigt het parket.

Vlucht

De man was intussen op de vlucht geslagen met zijn wagen. Hij kon in de namiddag worden onderschept en werd omstreeks 20.30 uur ondervraagd door de onderzoeksrechter.



Die onderzoeksrechter en een magistraat van het parket hebben ook de plaats van de feiten bezocht.