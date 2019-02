Verdachte tunnelkraak is klant bij leeggeroofd filiaal PLA

07 februari 2019

05u00 1 Het onderzoek naar de tunnelkraak bij de BNP Paribas-bank in Antwerpen spitst zich toe op de Georgische entourage van de 27-jarige Koba M. De jongeman is eveneens van Georgische afkomst, maar woont sinds zijn jeugd in België. Er zijn gisteren verschillende huiszoekingen uitgevoerd in het Georgische milieu, maar die leverden niets op.

De 27-jarige Koba M. uit Antwerpen zou voor de bankrovers een slijpschijf hebben gekocht in een Nederlandse winkel. Die slijpschijf werd zondag teruggevonden. Bij monde van zijn advocaat Sahil Malik ontkent Koba M. iets met de feiten te maken te hebben. Ook zijn familie zegt van niets te weten en scheept de pers af.

Koba M. is in het verleden nooit veroordeeld voor zware feiten. Hij liep vorig jaar wel een geldboete op wegens illegaal gokken. Samen met Belgische en Georgische spelers had hij deelgenomen aan een illegaal pokertoernooi.

De man probeerde het even in de zakenwereld, maar zijn bvba Koba ging vorig jaar failliet. Uit de oprichtingsakte van de firma blijkt dat Koba M. klant was in het filiaal van BNP Paribas in de Belgiëlei, waar de tunnelkraak is gepleegd.

Vorige tunnelkraak nooit opgelost

Twintig jaar geleden werd een bijna-identieke kraak gepleegd op de Generale Bank op de Bergensesteenweg in Anderlecht. De criminelen hadden een leegstaand hoekhuis gehuurd, zogezegd om te renoveren. Niemand vond het vreemd dat de gangsters wekenlang met drilboren, balken en bouwpuin rondzeulden. Zij groeven een tunnel van wel 30 meter tot aan de achterkant van de kluizenzaal van Generale Bank. Het alarm van Generale Bank ging enkele keren af, maar de bank vond dat evenmin verdacht. Onder de Bergensesteenweg werden toen volop nieuwe metrotunnels geboord. De buit bestond uit goud, juwelen en waardepapieren. Eén keer maakten de daders een afspraak om gestolen kasbons te wisselen bij een Nederlandse bank. De speurders lagen in een hinderlaag, maar de bankrovers daagden niet op. (PLA)

