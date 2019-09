Verdachte schuldig bevonden aan moord op burgemeester Moeskroen TT

26 september 2019

17u09

Bron: Belga 0 De jury van het hof van assisen van Henegouwen heeft Nathan Duponcheel (20) schuldig verklaard aan de moord op de burgemeester van Moeskroen, Alfred Gadenne. De feiten dateren van 11 september 2017, op het kerkhof van Lowingen, deelgemeente van Moeskroen. De jongeman sneed de keel over van de burgemeester omdat hij meende dat die verantwoordelijk was voor de zelfmoord van zijn vader.

De twaalf juryleden velden in minder dan drie uur het verdict. Ze bevonden Duponcheel ook schuldig aan verboden wapendracht, bij zijn ontsnapping op 8 maart 2018.

De jury meende dat de bekentenissen die Duponcheel aflegde bij het begin van het onderzoek bevestigd werden door talrijke elementen. De intentie om te doden bleek uit de keuze van een breekmes, de vele verwondingen op het lichaam van het slachtoffer, en het vaste voornemen waar de dader blijk van gaf. Hij ging voorbedacht tewerk omdat hij de burgemeester opwachtte op het kerkhof van Lowingen, breekmessen kocht en op internet op zoek ging naar informatie over het gevangenisleven in België, over celstraffen bij doodslag, en over Alfred Gadenne.

Voor de veroordeling voor verboden wapendracht baseerde de jury zich op twee getuigenissen. Zij verklaarden dat Duponcheel van plan was om personen te bedreigen toen hij ontdekte dat zijn beste vriend een relatie had met een meisje waar hij een oogje op had.

Op 11 september 2017 wachtte Nathan Duponcheel Alfred Gadenne op in het kerkhof van Lowingen. Hij wist dat de burgemeester 's avonds, zoals steeds, het kerkhof zou komen afsluiten. Hij hield de burgemeester verantwoordelijk voor de zelfmoord van zijn vader, en meende dat die op zijn minst niets had gedaan om hem te helpen.

De vader, Olivier Duponcheel, had zichzelf van het leven beroofd op 14 februari 2015, een paar weken nadat hij vernomen had dat de stad Moeskroen hem niet langer nodig zou hebben. Nathan trof het lichaam van zijn vader aan. Twee van zijn broers aanvaardden psychologische opvolging, maar hijzelf wou dat niet. Hij zonderde zich af en piekerde.

Nathan Duponcheel werd in de periode erna geweigerd in het leger en afgewezen door een meisje. Dat leidde tot frustraties. Hij begon informatie op te zoeken over de burgemeester. Op 11 september voerde hij zijn plannen uit.

Toen de burgemeester aankwam op het kerkhof om het hek te sluiten, deed hij alsof er een probleem was met het graf van zijn vader. Hij viel de burgemeester aan langs achter en sneed hem de keel over. Daarna pleegde hij enkele telefoontjes en verwittigde hij de hulpdiensten. Hij gaf zichzelf aan bij de politie.

Nathan Duponcheel werd beschuldigd van moord en werd naar de gevangenis van Bergen gestuurd. Op 26 februari 2018 stond de raadkamer zijn vrijlating toe met een elektronische enkelband. Maar op 7 maart verbrak hij die en vluchtte hij, waarbij hij een mes met zich meenam. Zijn broer kon hem tijdig onderscheppen. Hij was op weg naar een meisje op wie hij een oogje had, en die een relatie zou aangegaan zijn met zijn beste vriend. Na zijn ontsnapping belandde Duponcheel terug in de gevangenis.

Maandag verklaarde de beschuldigde dat hij zijn daden goed had overdacht. Toch waren er nog verschillende onduidelijkheden.

De beraadslagingen over de strafmaat starten morgen om 9 uur.