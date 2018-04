Verdachte schietincident Aalst is 34-jarige man met psychische problemen: hij belde zelf de politie Redactie

19 april 2018

12u57

Bron: belga 46 De man die gisteravond in Aalst door de politie neergeschoten werd, is een 34-jarige man uit Denderleeuw die kampt met psychische problemen. Er zijn momenteel geen aanwijzingen van terreur, zegt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De man uit Denderleeuw was gekend bij politie en gerecht.

Na een melding van een gewapende man, kwam de politie van Aalst gisterenavond naar het station en trof daar een man met een mes aan. "De melding was afkomstig van de gewapende persoon zelf. De verdachte werd door de tussenkomende politiemensen gewaarschuwd. Bijkomend werd door de man een voorwerp bovengehaald dat niet te onderscheiden valt van een echt vuurwapen", meldt het parket. "Het ging niet om een alarmpistool, maar het had het uitzicht van een vuurwapen", verduidelijkt parketwoordvoerster Annelies Verstraete.

De politie heeft daarna drie keer gevuurd. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel en hij zal in de loop van de dag geopereerd worden. Zodra zijn medische toestand het toelaat, zal de verdachte worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.