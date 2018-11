Verdachte Pokémonmoord stapje dichter bij assisenproces SVM

09 november 2018

16u31

Bron: Belga 0 De raadkamer in Antwerpen heeft beslist om het dossier van de Pokémonmoord over te maken aan het parket-generaal. Dat zal de zaak nu voor de kamer van inbeschuldigingstelling brengen. Die moet over een verwijzing naar het hof van assisen beslissen.

John V.D.B. (26) had op 7 februari 2017 met Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg afgesproken in Antwerpen om Pokémons te ruilen. Het meisje verdween daarna spoorloos. V.D.B. werd een dag later aan de tand gevoeld door de politie, maar beweerde dat Moreau niet was komen opdagen. Hij werd daarin tegengesproken door beelden van de politiecamera's uit de buurt.

Op 9 februari 2017 werd het lichaam van het meisje aangetroffen bij graafwerken in de binnentuin van zijn woning. Ze was met geweld om het leven gebracht. V.D.B. gaf daarna toe dat hij haar ontmoet had, maar kon zich het verdere verloop van die dag niet meer herinneren. De twintiger zit nog altijd in voorhechtenis.