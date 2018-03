Verdachte opgepakt voor poging tot ontvoering 13-jarig meisje

08 maart 2018

Bron: L'Avenir

Er is een verdachte opgepakt voor de poging tot ontvoering van een 13-jarig meisje in Bertrix, in de provincie Luxemburg. Dat bevestigt het parket van Luxemburg, nadat L'Avenir over de arrestatie had bericht.