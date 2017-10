Verdachte opgepakt in aanrandingszaak Roeselare HA

11u56

Bron: VTM NIEUWS 0 vmma

Er is een verdachte opgepakt in de aanrandingszaak die Roeselare in de nacht van 21 op 22 juli opschrikte. Een man randde er in de stationsbuurt twee vrouwen aan, maar kon ontkomen. Het opsporingsprogramma 'Faroek' verspreidde vorige maand bewakingsbeelden van de aanval en deed een oproep naar getuigen.



Het parket bevestigt aan VTM NIEUWS dat een verdachte is opgepakt. De man werd gisteravond ingerekend en wordt momenteel verhoord. "Het is nog onduidelijk of het om de dader gaat, maar de gelijkenis is treffend", meldt het parket.



De gezochte aanrander maakte in de nacht van 21 op 22 juli in de stationsbeurt twee slachtoffers: eerst een 17-jarig meisje en later een 53-jarige vrouw. Het minderjarige slachtoffer getuigde twee weken geleden in 'Faroek' op VTM over wat haar is overkomen. De politie ontving na de uitzending meerdere bruikbare tips over de gezochte agressor.

vmma

Lees ook: Politie zoekt aanrander in stationsbuurt