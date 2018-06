Verdachte opgepakt die Jacqueline (78) met baseballknuppel in elkaar sloeg om haar handtas te stelen TTR Bart Boterman

30 juni 2018

17u22

Bron: Eigen berichtgeving, Het Nieuwsblad 0 De politie heeft een 31-jarige Oostendenaar gearresteerd, die vorige week zondag rond 17.30 uur de 78-jarige Jacqueline Benoot uit Oostende toetakelde met een baseballknuppel. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De man ging er nadien vandoor met de handtas van de bejaarde vrouw, die voor dood werd achtergelaten.

Jacqueline had vorige week zondag net de taxi genomen naar huis toen een grote blonde man haar in de inkomhal van het appartementsgebouw om geld vroeg. De 78-jarige vrouw weigerde de man iets te geven en nam haar sleutel om de deur te openen. “Hij glipte mee naar binnen en viel me langs achter aan. Ik schreeuwde het uit, maar kreeg enkel meer klappen in mijn gezicht en op mijn armen. Hij wilde mijn handtas. Daarna weet ik niet meer wat er is gebeurd. Hij liet me voor dood achter”, vertelde slachtoffer Jacqueline, die door haar buurman werd gevonden in een plas bloed.

De bejaarde vrouw liep ernstige verwondingen op: een gebroken vinger, een verstuikte pols en een wonde aan de arm. Haar gezicht ziet bont en blauw. "Ook zijn er problemen met mijn rechter oog en moet ik opnieuw onder het mes”, getuigt Jacqueline die naar eigen zeggen niet meer alleen naarbuiten durft.

Nadat de dader de handtas van Jacqueline had genomen, vluchtte hij weg. Mogelijks zag iemand een man met een baseballknuppel en een bruine handtas met rozen weglopen.

Het parket van Brugge startte onmiddellijk een onderzoek. Mensen die nuttige informatie hadden over de brutale aanval konden contact opnemen met de lokale politie van Oostende. Volgens Het Nieuwsblad werd intussen een 31-jarige man uit Oostende gearresteerd die aan de persoonsomschrijving voldeed.