Verdachte op 'most wanted'-lijst na rellen Brussel heeft zichzelf aangegeven VDBS / SRB

11u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Politie Brussel Een van de negen relschoppers op de 'most wanted-lijst, die de politie gisteren verspreid heeft, kwam zichzelf gisteravond aangeven bij de politie. Het gaat om de 20-jarige D.A. Hij was betrokken bij de rellen op het Poelaertplein eind november.

Het gerecht verdenkt hem van gewapende weerspannigheid in bende, opzettelijke vernieling, slagen en verwondingen ten aanzien van agenten en verboden wapenbezit. Hij werd deze ochtend verhoord door de procureur des Konings. De jongeman bekent de feiten en moet op 2 februari voor de correctionele rechtbank verschijnen. Hij was niet gekend bij het gerecht.

Brussel werd in november driemaal opgeschrikt door hevige rellen. Zo kwam het op 11 november aan de Beurs tot rellen na de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust, liep het bezoek van Franse "influencer" en social media-ster Vargasss92 op woensdag 15 november zwaar uit de hand, en ontaardde op 25 november een betoging tegen de slavernij in Libië in rellen op de Louizalaan. De Brusselse politie heeft voor die verschillende incidenten al 30 mensen kunnen oppakken, al werd één persoon, een minderjarige wel tweemaal opgepakt, voor de rellen aan het Muntplein en voor de rellen op de Louizalaan. Een zestiental andere relschoppers werd ook al geïdentificeerd maar nog niet opgepakt.

Donderdag verspreidde de politie dan een opsporingsbericht voor negen andere verdachten. Daarvan blijven er nu dus nog acht over.