Verdachte mensensmokkelaar van doodgeschoten Mawda (2) opgepakt in Nederland HAA

23 oktober 2019

13u43

Bron: Belga 0 In Nederland is een man opgepakt die ervan verdacht wordt een mensensmokkelaar te zijn in de zaak-Mawda, een 2-jarig Iraaks-Koerdisch meisje dat werd doodgeschoten tijdens een politieachtervolging in Bergen.

Het gaat om een nieuw element in het dossier. Het parket van Bergen bevestigt de arrestatie van een verdachte in Nederland en de uitleveringsprocedure. De verdachte zal voor een onderzoeksrechter in Bergen verschijnen, in het kader van het onderzoek naar de achtervolging.



Mawda overleed op 17 mei 2018 op de E42 ter hoogte van Nimy-Maisières, dicht bij Bergen, toen de politie het busje waar Mawda samen met andere migranten inzat, achtervolgde. Het meisje werd toen in het hoofd geraakt door een politiekogel.