Verdachte kruisboogmoord blijft maand langer in de cel HA

01 juni 2018

15u02

Bron: Belga 1 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 24-jarige man uit Tielt met een maand verlengd op verdenking van moord. Jordy V. bracht een liefdesrivaal met een kruisboog om het leven, maar ontkent dat hij opzettelijk handelde.

Op dinsdag 1 mei trok de verdachte met een kruisboog naar de woning van Bjorn D. in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Jordy V. kon immers niet verkroppen dat zijn vriendin een relatie had aangeknoopt met de 28-jarige man. Het zwaar bebloede slachtoffer werd rond de middag aangetroffen in zijn woning.

De speurders konden V. vrij snel inrekenen. De jongeman bekende de feiten, maar ontkent dat er sprake was van moord. Naar eigen zeggen wilde V. zijn liefdesrivaal enkel bang maken en heeft hij slechts per ongeluk geschoten met zijn kruisboog. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe geloofwaardig die verklaringen van de verdachte zijn.

De bewuste kruisboog werd in eerste instantie niet aangetroffen, maar is ondertussen toch teruggevonden, bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.