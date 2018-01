Verdachte kreeg 23.000 euro van phishing op rekening: "Ik weet niet hoe het geld daar belandde" ep

22 januari 2018

15u36

Bron: Belga 0 Een Gentenaar die 23.000 euro op zijn rekening kreeg nadat iemand het slachtoffer werd van phishing, zegt dat hij geen idee heeft hoe het geld daar belandde. "Het gerecht komt altijd uit bij mensen met een zwarte huidskleur die dat soort feiten plegen", stelde de rechtbankvoorzitter vandaag tijdens de behandeling van de zaak.

De man riskeert 12 maanden cel voor de feiten. Volgens de openbare aanklager stelde hij zijn rekening ter beschikking voor de cybercriminelen en wist hij wat daar de gevolgen van konden zijn. De rekening van de man werd op tijd geblokkeerd zodat de 23.000 euro niet verder getransfereerd kon worden, maar dat verhindert niet dat de man kan veroordeeld worden als mededader.

De verdediging van de beklaagde vroeg de vrijspraak. "De bewijslast is heel pover", aldus advocat Stany Buysse. "Hij had de rekening geopend bij bpost-bank omdat hij daar een lening wou bekomen. Hij heeft het geld niet proberen afhalen."

"Door het feit dat men er vroeg bij was", reageerde rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol. "Het gerecht komt altijd uit bij mensen met een zwarte huidskleur die dat soort feiten plegen. Altijd opnieuw weten die mensen van niets. Hoe verklaart meneer dat?" De man zei van niets te weten en het onderzoek naar de cybercriminelen leverde voorlopig niets op.

De uitspraak valt op 12 februari.