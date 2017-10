Verdachte in moordzaak Miriam Van Poel (67) beroept zich op zwijgrecht mvdb

12u11

Bron: Belga 1 Bart Boterman - rv Het appartement van slachtoffer Miriam Van Poel werd intussen verzegeld. De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van de 67-jarige Middelkerkenaar Emmanuel V. met een maand verlengd op verdenking van moord op zijn vriendin. De verdachte heeft voorlopig nog geen verklaringen afgelegd over de feiten.

De feiten speelden zich op vrijdag 13 oktober af op een appartement in de Leopoldlaan in Middelkerke. Miriam Van Poel (67) uit Haaltert werd in haar tweede verblijf met messteken om het leven gebracht. De zaak kwam pas aan het licht, toen haar vriend zich zaterdag aangaf bij de politie.

Emmanuel V. (67) uit Middelkerke werd zondag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. In zijn eerste verhoor beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Het is dus nog niet duidelijk of hij zijn betrokkenheid bij de feiten toegeeft. "Binnenkort zal hij zeker wel een verklaring afleggen", aldus zijn advocaat Jorn Verminck.