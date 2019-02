Verdachte gelinkt aan Antwerpse bankkraak door achtergelaten slijpschijf blijft aangehouden ADN

28 februari 2019

15u07

Bron: Belga 1 De 27-jarige Koba M., een van de verdachten van de bankkraak op de Belgiëlei in Antwerpen, blijft verder aangehouden. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

Koba M. werd op 4 februari gearresteerd, een dag nadat de kraak bij het filiaal van BNP Paribas Fortis werd vastgesteld. De speurders konden hem aan de feiten linken door een achtergelaten slijpschijf in de uitgegraven tunnel, die naar de kluizenzaal leidde. Ook een vriend en de vader van Koba M. werden van hun vrijheid beroofd. Hun aanhouding werd intussen ook bevestigd. Ze ontkennen alle drie dat ze bij de diefstal betrokken waren.

De raadkamer vond drie weken geleden dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld tegen Koba M. waren en dat zijn rechten van verdediging en recht op een eerlijk proces geschonden waren door de berichtgeving in de media. De raadkamer wilde Koba M. vrijlaten, maar het parket ging in beroep.

Het was nu dus aan de kamer van inbeschuldigingstelling om te oordelen of zijn aanhouding nog noodzakelijk is voor het onderzoek. Sinds zijn verschijning voor de raadkamer werden allerlei nieuwe stukken aan het strafdossier gevoegd en er zijn nu blijkbaar toch ernstige aanwijzingen van schuld tegen Koba M. Ook zijn vader en een vriend zitten in de cel.

De man verschijnt over een maand opnieuw voor de raadkamer.

