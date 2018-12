Verdachte dubbele kotmoord in Kortrijk veroordeeld voor foltering van Afghaan HA

24 december 2018

11u44

Bron: Belga 1 De verdachte van de dubbele kotmoord in Kortrijk is veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden waarvan drie maanden effectief voor foltering en mensonterende behandeling. Ook zijn twee broers en een neef kregen celstraffen tussen 12 en 18 maanden, allemaal deels met uitstel. De Afghanen zouden een andere Afghaanse man urenlang gefolterd hebben uit wraak omdat hij een relatie had met de vrouw van een van de broers.

"De vier beklaagden hebben geen greintje respect getoond voor de fysieke en mentale integriteit van het slachtoffer", zo meende de Kortrijkse strafrechter. "Ze wilden het slachtoffer een lesje leren omdat hij een relatie had met de vrouw van een van de beklaagden en hebben hem daarom in de val gelokt.”

Ze lokten hem naar een studentenkot in Kortrijk. Daar namen ze zijn gsm af, sloegen ze hem talloze keren, bewerkten hem met een mes en dwongen hem om alcohol te drinken en pikante pepers te eten. Het slachtoffer moest zich ook uitkleden en zijn belagers sneden zijn haar af.



Volgens het slachtoffer waren vooral de oudste broer, met wiens vrouw het slachtoffer een relatie had, en de 25-jarige neef erg agressief. Zij kregen de zwaarste straf. De eerste kreeg achttien maanden cel, waarvan acht maanden effectief, en een boete van 8.000 euro, waarvan 4.800 euro effectief. Ook de neef kreeg een straf deels met uitstel: twintig maanden waarvan acht maanden effectief, en eenzelfde boete als de oudste broer.

De 20-jarige verdachte van de kotmoord beweerde tijdens het proces dat hij slechts een passieve toeschouwer was, maar daar hechtte de rechter weinig belang aan. "Ook al deelde hij geen slagen uit, hij hielp wel om het slachtoffer in de val te lokken en greep op geen enkel moment in bij de vecht- en steekpartij."

De twintiger kreeg een celstraf van twaalf maanden, waarvan drie maanden effectief, en een boete van 6.400 euro, waarvan 3.200 euro met uitstel. De jongeman zou in oktober een Afghaanse man en een vrouw van Russische origine vermoord hebben in een studentenhuis in Kortrijk. In die zaak beweert hij onschuldig te zijn.

De andere broer van de verdachte kreeg in de zaak over foltering veertien maanden cel, waarvan vier maanden effectief, en een boete van 8.000 euro waarvan 3.840 euro effectief.