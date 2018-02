Verdachte doet moord op Mexicaanse vrouw nog eens over tijdens reconstructie Jef Van Nooten

08 februari 2018

15u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Mgr. Heylenstraat in Kasterlee is vandaag een reconstructie gehouden van de moord op de Mexicaanse Berenice Osorio. De vrouw werd vorige maand met een mes dood gestoken door haar partner Tom P.

De man bracht het slachtoffer nog naar het ziekenhuis, maar daar overleed ze aan haar verwondingen. Het koppel stond in de buurt gekend als een koppel dat vaak en hevig ruzie maakte. Tijdens de reconstructie gaf Tom P. zijn versie van wat er die bewuste dag gebeurd is. Het koppel had twee kindjes. Zij lagen op het moment van de dodelijkste steekpartij boven te slapen.