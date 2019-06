Verdachte die springstof langs treinsporen legde eerder al veroordeeld voor brandstichting, knutselde zelf explosieven “als hobby” TT

21 juni 2019

11u07 8 De man die gisteren werd opgepakt nadat er springstof van het type TATP werd teruggevonden langs de treinsporen in Jette, is geen onbekende voor het gerecht. De 36-jarige D.C. werd in 2016 tot zeven jaar cel veroordeeld wegens opzettelijke brandstichting en was pas sinds september vorig jaar vrij onder voorwaarden. “Hij produceert die substanties graag als hobby”, zegt het parket op een persconferentie.

Het spoorverkeer tussen Jette en Asse werd stilgelegd nadat er in een plastic zak een kleine hoeveelheid explosieven werd gevonden tijdens een sweeping van de politie.

“Op 19 juni werd er al een verdachte persoon aangetroffen aan het Laarbeekbos naast de sporen, waarop de politie zijn identiteit controleerde”, zegt het parket vanmorgen. “De treinsporen werden toen onderzocht, maar er kon geen inbreuk vastgesteld worden.”

Een dag later, gisteren dus, voerde de politie dan een nieuwe sweeping uit op de plek waar de man aan het rondwandelen was. Toen is de zak met explosieve producten aangetroffen, waarop DOVO werd opgeroepen. De ontmijningsdienst maakte de explosieven onschadelijk en kon later bevestigen dat het effectief om TATP ging, dezelfde springstof als onder andere bij de aanslagen van 22 maart 2016.

Zeven jaar cel voor brandstichting

De man die dinsdag werd aangetroffen aan het spoor, werd daarop gearresteerd. Het gaat om D.C., een 36-jarige Brusselaar die goed gekend is bij de politie, onder andere om gevallen van opzettelijke brandstichting waarvoor hij in 2016 tot zeven jaar cel werd veroordeeld door de rechtbank van Gent. In september van vorig jaar werd hij voorwaardelijk vrijgelaten na een beslissing van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank.

D.C. erkent dat hij een zak met explosieven bij had, maar verklaarde dat hij niet de bedoeling had die tot ontploffing te laten brengen. Naar eigen zeggen knutselt hij graag aan explosieven “als hobby”. Er werd een huiszoeking bij de man gevoerd, maar daar is niets belastends aangetroffen.

Het parket sluit een terroristisch motief voorlopig uit. De verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, het parket vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst. De kans bestaat ook dat zijn voorwaardelijke vrijlating wordt ingetrokken aangezien hij de voorwaarden van die vrijlating niet heeft nageleefd, aldus nog het parket. “Eén van de voorwaarden is immers dat hij niet meer in aanraking mag komen met justitie.”