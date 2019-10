Verdachte bommelder Vlaams parlement opgepakt, ontruiming gebeurde pas twee uur na melding Man uit Oost-Vlaanderen is opgepakt en wordt verhoord SPS HAA

09 oktober 2019

11u28

Bron: Belga 38 Er is een vermoedelijke dader geïdentificeerd van de bommelding in het Vlaams Parlement die gisterennamiddag plaatsvond. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om een man die in Oost-Vlaanderen woont. Het onderzoek naar de feiten wordt dan ook in handen gegeven van het parket Oost-Vlaanderen. De verdachte is opgepakt en wordt verhoord. Overigens werd het parlement pas twee uur na de bommelding ontruimd, zo is HLN uit goede bron gemeld.

Het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat er een verdachte geïdentificeerd en gelokaliseerd werd binnen de afdeling Gent. De man is opgepakt en wordt verhoord, bevestigt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft het dossier overgenomen, en het onderzoek is volop aan de gang. In de loop van de namiddag kan het parket mogelijk meer informatie geven.

Het Vlaams Parlement werd gisterennamiddag ontruimd na een telefonische, Engelstalige bommelding. Het gebouw werd weer vrijgegeven, nadat de Brusselse politie het had doorzocht met explosievenhonden, maar niets verdachts had gevonden. Volgens de diensten van het parlement was er mogelijk een link met de viering van 40 jaar Koerdisch Instituut die eveneens gisterennamiddag zou plaatsvinden in het gebouw. Ook dat evenement werd uiteraard afgelast.



Het begrotingsdebat werd onderbroken tijdens de tussenkomst van Groen-fractieleider Björn Rzoska. Die mag zijn uiteenzetting pas morgen afronden. Vandaag is er plenaire vergadering met actuele vragen. Deze namiddag worden ook de commissies officieel ingedeeld. De vraag rijst of het begrotingsdebat kan worden voortgezet in de ad hoc-commissie van gisteren, dan wel moet verhuizen naar de commissie Financiën.

Kersvers parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) verklaarde vandaag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat de bommelding van gisteren niet het werk was van een grappenmaker. “Dit was serieus”, aldus Homans, die met de procureur afspraken wil maken over wat tot de mogelijkheden hoort. “Het is niet de bedoeling dat we elke week zo’n telefoontje krijgen”, klonk het.