Verdachte aanslagen 22 maart wordt uitgeleverd aan Frankrijk

08 juni 2018

08u07

Bron: Belga 0 Osama Krayem, die in België in verdenking is gesteld voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen van 22 maart 2016, wordt uitgeleverd aan Frankrijk. Dat schrijft Le Parisien. Hij wordt maandag in Parijs verhoord over de voorbereiding van de aanslagen van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad, waarbij 130 doden vielen. De 25-jarige Krayem zou deelgenomen hebben aan het maken van explosieven onder de leiding van Abdelhamid Abaaoud.

De Syrische Zweed zou een centrale rol vervuld hebben binnen de terreurcel van Abaaoud. Zijn vingerafdrukken werden teruggevonden in verschillende schuilplaatsen in België waar explosieven werden gemaakt.

Krayem werd in Brussel gefilmd in metrostation Pétillon kort voor de aanslag in station Maalbeek, toen hij vluchtig enkele woorden wisselde met Khalid El Bakraoui. Krayem had zich ook in de metro moeten opblazen maar krabbelde terug en goot zijn lading TATP-springstof in het toilet van de flat waar ze zich hadden schuilgehouden.

Enkele dagen geleden werd Yassine Atar ook al van België naar Frankrijk overgebracht. Hij werd in verdenking gesteld voor medeplichtigheid in de voorbereiding van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.