Verdachte aangehouden in zaak Antwerpse bankkraak: 27-jarige man uit Georgië

05 februari 2019

17u30 24 I n het onderzoek naar de bankkraak bij een filiaal van BNP Paribas Fortis heeft de onderzoeksrechter vandaag een 27-jarige man uit Georgië aangehouden. De verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Antwerpen. Het gerechtelijk onderzoek naar zware diefstal en bendevorming gaat verder onder leiding van de onderzoeksrechter. Op dit moment kan er niet meer commentaar gegeven worden.

De 27-jarige man heeft de Belgische nationaliteit maar is van Georgische afkomst. Hij werd gisterenavond bij hem thuis opgepakt. Hij zou niet de huurder van het appartement zijn van waaruit de eerste tunnel richting de riolering is gegraven.

Advocaat Sahil Malik, die de opgepakte Georgiër bijstaat, wil voorlopig enkel bevestigen dat zijn cliënt is aangehouden. “Aanstaande vrijdag komt hij voor de raadkamer. Tot dan onthouden wij ons van alle commentaar”, aldus Malik.



De omvang van de buit wordt verder onderzocht en er kan op dit moment niet meer informatie over gegeven worden, zegt het parket. De federale gerechtelijke politie voert het verdere onderzoek onder leiding van het parket.

Alarm

Zondagnamiddag werd er een inbraak gemeld in de kluizenzaal van het bankkantoor. De politie stelde ter plaatse met de beveiligingsfirma vast dat de kluizenzaal langs buiten nog gesloten was, maar dat het alarm wel afging. Via medewerkers van de bank kon de kluizenzaal worden geopend en is er een gat in de vloer aangetroffen.

Uit de eerste vaststellingen bleek dat het gegraven gat een tunnel is die uitkomt in de riolering onder de Belgiëlei. De politie ontdekte daarop in de rioleringen dan een tweede tunnel die in de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat uitkwam, om de hoek van het bankkantoor in de Belgiëlei.

