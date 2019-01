Verdachte (37) van steekpartij in Beringen aangehouden door onderzoeksrechter kg

07 januari 2019

20u51

Bron: Belga 0 De 37-jarige verdachte die betrokken was bij een steekpartij in Beringen, is vandaag aangehouden door de Hasseltse onderzoeksrechter. Bij de steekpartij raakte een achttienjarige man levensgevaarlijk gewond. Na een spoedoperatie in het ziekenhuis verbeterde zijn toestand.

Op zaterdag rond 18.15 uur was er schermutseling in de Stationsstraat in Beringen, op de stoep voor een kapperszaak. Een achttienjarige man die in de kapperszaak werkte, incasseerde twee messteken. De hulpdiensten brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis, waar hij een spoedoperatie onderging.



De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo sloot de straat tijdelijk af zodat er een uitgebreid sporenonderzoek kon worden uitgevoerd.



Bij de schermutseling zijn verschillende personen slaags geraakt. Een familievete zou aan de grondslag van de feiten hebben gelegen. De lokale recherche onderzoekt het incident.