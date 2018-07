Verdachte (23) die juwelen roofde bij Nederlandse zangeres Connie Witteman is opgepakt op Brussels Airport

PLA - KSN

12 juli 2018

17u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 De politie heeft op Brussels Airport een 23-jarige verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is bij een geruchtmakende inbraak bij de Nederlandse zangeres Connie Witteman (66) op 8 juli. De Amsterdammer zou één van de daders zijn van de juwelenroof die onze Noorderburen al dagenlang in de ban houdt.

Zo verspreidde Witteman - ook bekend als Vanessa - zelf bewakingsbeelden uit haar luxueuze woning aan de mondaine P.C. Hooftstraat in Amsterdam in de hoop de gestolen kluis inclusief juwelen van haar overleden ex-man Hans Breukhoven (de oprichter van Free Record Shop) terug te vinden.

De Amsterdamse politie bevestigde de doorbraak in de zoektocht naar de juwelen afgelopen namiddag via Twitter. Voorlopig is het niet duidelijk of de opgepakte twintiger al dan niet een deel van de buit bij zich had toen hij op de luchthaven gearresteerd werd.

Brutale inbraak, herkent u deze man, neem contact op met Jvdheuvel@telegraaf.nl Een foto die is geplaatst door null (@connie_witteman) op 08 jul 2018 om 20:47 CEST