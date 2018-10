Verdachte (20) van kotmoord Kortrijk hult zich in stilzwijgen - lichaam Nessar (18) mag niet naar Afghanistan AHK- MVDB

05 oktober 2018

17u38

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 0 Mohammad M., de 20-jarige verdachte van de dubbele moord in het studentenhuis Vlaskot in Kortrijk is vandaag voor de raadkamer verschenen. Hij blijft aangehouden, bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De verdachte van Iraanse afkomst wordt verdacht van de dubbele moord op de Afghaan Nessar Jamshidi (18) en de Russische Youlia Soboleva eerder deze week. Beiden werden omgebracht met messteken in het studentenhuis Vlaskot in de Oude-Vestingstraat.

Het gaat om een passionele moord waarbij zowel ex-vriendje Nessar en Mohammad M. afzonderlijk een relatie hadden aangeknoopt met Youlia. Na de moord liep de verdachte gewond en bebloed terug naar zijn studentenkot in de Toekomststraat in Kortrijk waar hij de hulpdiensten verwittigde. De man is vandaag voor de raadkamer verschenen, en die heeft besloten dat de man aangehouden blijft. De verdachte beroept zich voorlopig op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat laat wel weten te zullen meewerken met het onderzoek.

Morgen wordt Youlia begraven in de orthodoxe kerk van Kortrijk. In de bibliotheek van Kuurne waar zij als Kuurnenaar regelmatig kwam, ligt een rouwregister voor wie zijn steun wil betuigen.

Voor het Afghaanse slachtoffer werd een geldinzameling opgezet om het lichaam te kunnen repatriëren naar Afghanistan, maar daar verzet het parket zich tegen. Het lichaam is vrijgegeven maar mag niet gecremeerd of verplaatst worden naar het buitenland omdat het een overtuigingsstuk in de zaak is.