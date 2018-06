Verdacht voertuig aangetroffen in Sint-Pieters-Woluwe: ontmijningsdienst ter plaatse

30 juni 2018

16u57

Bron: Belga

In de wijk Stokkel, in Sint-Pieters-Woluwe, is sinds deze namiddag een grote politiemacht ter plaatse. De ontmijningsdienst is ter plaatse gekomen om een verdacht voertuig te onderzoeken. Er werd ook een ontploffing gehoord.