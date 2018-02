Verdacht pakket ontdekt in Tihange: kerncentrale ontruimd

13 februari 2018

Bron: Belga

Op de site van de kerncentrale van Tihange in Hoei, in de provincie Luik, is deze namiddag een verdachte zending ontdekt. De werknemers van de centrale zijn geëvacueerd.