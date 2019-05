Verdacht pakket met poeder aangekomen bij asielcentrum in Namen

27 mei 2019

16u54

Bron: Belga

Bij het centrum voor asielzoekers van Fedasil in Beauraing, in de provincie Namen, is deze namiddag een verdacht pakket met poeder aangekomen. Dat zegt een woordvoerster van de hulpdiensten, die daarmee een bericht van de lokale televisiezender MaTélé bevestigt.