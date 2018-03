Verdacht pakket in Brusselse metro blijkt vals alarm HA

09 maart 2018

14u26

Bron: Belga 0 Het Brusselse metrostation Herrmann-Debroux is weer opengesteld na de vondst van een verdacht parket deze namiddag. "Het ging om een vals alarm", zegt een woordvoerder van de MIVB.

Omstreeks 14 uur werd een verdacht pakket aangetroffen in een metrostel in Herrmann-Debroux. Daarop werd het station ontruimd en het metroverkeer op lijn 5 tussen Delta en Herrmann-Debroux stilgelegd. De politie kwam ter plaatse en stelde een veiligheidszone in. Na onderzoek bleek dat er geen gevaar was. Een halfuur later werd de perimeter weer opgeheven en het metroverkeer hervat.

Update #mivbM5

Rijdt weer normaal#mivb STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link