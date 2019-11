Verdacht pakket aangetroffen in Brusselse Zavelstraat: DOVO ter plaatse

08 november 2019

In de Zavelstraat in Brussel is vrijdagnamiddag een verdacht pakket gevonden voor een gebouw. Dat meldt de Brusselse politie. Er is een veiligheidszone ingesteld. De ontmijningsdienst van het leger - DOVO - komt ter plaatse om het pakket te onderzoeken.