Verdacht overlijden Zelzate: speurders doen oproep naar getuigen van overval ib

05u30

Bron: Belga 0 Jürgen Eeckhout In het onderzoek naar de dood van een winkeluitbaatster in het Oost-Vlaamse Zelzate is er nog geen doorbraak en wordt er op vraag van de onderzoeksrechter in Gent een oproep tot getuigen verspreid. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De speurders bevestigen dat de vrouw om het leven kwam bij een overval.

Het lichaam werd dinsdagnamiddag aangetroffen in 't Ateljeeke, een winkel voor school- en kantoormateriaal in de straat Oostkade. De politie en het parket kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Volgens burgemeester Frank Bruggeman van Zelzate zou het gaan om moord of roofmoord.





Geweld

De vrouw overleed vermoedelijk nadat ze met een mes gestoken werd, maar het parket stelt alleen dat het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven is gekomen. De oproep tot getuigen geeft geen details, maar bevestigt wel dat de vrouw stierf bij een overval.

"De uitbaatster raakte hierbij zwaar gewond en overleed ter plaatse. Deze winkel ligt in het centrum en rond dat tijdstip passeren er veel mensen", stelt het opsporingsbericht. "De onderzoekers doen dan ook een oproep naar getuigen, naar mensen die op dinsdagnamiddag 03/10/17 verdachte personen of handelingen hebben gezien in of rond de winkel 't Ateljeeke.

Alle informatie, elke tip over de dader(s) vraagt de politie te melden op het gratis nummer 0800 30 300."