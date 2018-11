Verdacht overlijden van vrouw in Erembodegem: schoonzoon aangehouden voor moord KVE

30 november 2018

21u00

Bron: Belga 0 De schoonzoon van de bejaarde vrouw die donderdagnamiddag dood aangetroffen werd in haar woning in de Aalsterse deelgemeente Erembodegem, is aangehouden voor moord. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het lichaam van de 72-jarige vrouw werd donderdagnamiddag aangetroffen in de inkomhal van haar woning in de Leuvestraat in Erembodegem. Het overlijden werd als verdacht beschouwd en politie en parket kwamen ter plaatse. Er was een sporenonderzoek en de wetsgeneesheer heeft het lichaam onderzocht.

De schoonzoon van de vrouw werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden. De feiten worden momenteel gekwalificeerd als moord, maar verder onderzoek moet nog uitmaken of de man de feiten heeft gepland.