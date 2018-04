Verdacht overlijden van 24-jarige vrouw in Tienen Kristien Bollen

27 april 2018

21u37 0 In een woning in de Beauduinstraat in Tienen (Vlaams-Brabant) werd in de namiddag rond drie uur het lichaam van een 24-jarige dame aangetroffen. Een ambulance en een mug-team snelden ter plaatse maar er kon geen hulp meer baten voor het slachtoffer.

De lokale recherche én van de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse. Het Leuvense parket dat op de hoogte werd gebracht van de feiten, stelde een wetsdokter en het technisch labo aan voor verder onderzoek. Perswoordvoerster van het Leuvense parket Sarah Callewaert :"Op dit ogenblik is ondanks de eerste vaststellingen de juiste doodsoorzaak nog niet gekend. Uit het eerste onderzoek blijkt ook dat er nog een aantal verdachte elementen zijn en werd er een gerechtelijk onderzoek bevolen. Een onderzoeksrechter werd aangesteld, die gaat vanavond nog ter plaatse.” Kwaad opzet is dus niet uitgesloten.

De buurt reageerde geschrokken, ook al kende niemand de jongedame echt. Ze was nog niet zo lang geleden in een gerenoveerd rijhuis ingetrokken. Volgens buurtbewoners had de dame een relatie en zou ze binnenkort gaan trouwen.