Verdacht overlijden op bomenkwekerij in Oostkamp Bart Boterman

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 128 Bart Boterman Politie en parket voeren op dit moment een onderzoek naar een verdacht overlijden in de Gevaartsestraat in Oostkamp. Op een bomenkwekerij werd kort na de middag een levenloos lichaam aangetroffen.

Het slachtoffer lag op de oprit van het hof. Het is voorlopig onduidelijk hoe de persoon om het leven kwam. Het afstappingsteam en het labo zijn ter plaatse. De bomenkwekerij is momenteel afgesloten met een perimeter. Later meer info.