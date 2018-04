Verdacht overlijden in Molenbeek: man dood aangetroffen in bed HA

06 april 2018

11u47

Bron: Sudinfo 4 Afgelopen zondag is in een appartement in Molenbeek het lichaam van een man aangetroffen. Volgens Sudinfo gaat het om een verdacht overlijden.

De lugubere ontdekking werd gedaan in de Oostendestraat in de Brusselse gemeente. Het lichaam vertoonde blauwe plekken, meldt de Franstalige nieuwssite. De overledene werd geboren in 1964 en lag dood in zijn bed in een flat in Molenbeek. Er is een autopsie uitgevoerd op het lichaam om te achterhalen of de bloeduitstortingen in verband kunnen worden gebracht met het overlijden van de man. De resultaten van de lijkschouwing zijn nog niet bekend; in afwachting van die uitslag wordt de doodsoorzaak als verdacht beschouwd.