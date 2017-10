Verdacht incident met automobilist en fietsster (12) in Sint-Truiden sam

20u00

Bron: Belga 0 TONY VAN GALEN Korpschef Steve Provost. (archieffoto) De politie onderzoekt een verdachte situatie van gisteravond in de Lenaertsstraat in Sint-Truiden. Een autobestuurder stopte daar voor een twaalfjarig fietsend meisje, zo blijkt uit verklaringen.

De bestuurder zou de passagiersdeur geopend hebben, maar het meisje werd hierbij niet aangesproken en ook niet aangeraakt. De tiener kon vervolgens haar weg verderzetten, aldus de politie, die rond 20 uur een melding kreeg van het voorval.



De politie nam de melding onmiddellijk ernstig en startte een onderzoek. Welke bedoelingen de bestuurder had, is niet duidelijk. Er zijn geen arrestaties verricht, maar de politie zal de komende dagen extra toezicht houden in de brede omgeving.



"Het bericht dat woensdagochtend in de pers verscheen, is helaas uit de context getrokken en heeft mogelijk heel wat mensen verontrust", aldus korpschef Steve Provost. Zo verscheen een krantenartikel over een ontvoeringspoging door een Roemeen.