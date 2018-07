Verbruik leidingwater gedaald in juli, toch 20 procent hoger dan gemiddeld AV

31 juli 2018

11u50

Bron: BELGA 0 Sinds er in verschillende provincies waterbesparende maatregelen van kracht zijn, is het het leidingwaterverbruik in Vlaanderen met ongeveer 7 procent gedaald. Opmerkelijk is dat het verbruik wel nog altijd 20 procent hoger ligt dan in een gemiddelde julimaand. Dat meldt AquaFlanders op basis van een rondvraag bij de waterbedrijven.

"We herhalen onze oproep om spaarzaam om te gaan met drinkwater en de maatregelen van de provinciegouverneurs op te volgen". Dat zegt algemeen directeur Carl Heyrman. "Tussen dinsdag en zondag is ongeveer 7 procent minder leidingwater verbruikt dan de week ervoor", zegt Heyrman. "Dat komt wellicht door de maatregelen van provinciegouverneurs." Verschillende provincies legden het waterverbruik de voorbije weken aan banden, door de aanhoudende droogte en hete temperaturen.

"Een lichte daling in het verbruik dus, maar de Vlaming verbruikt wel nog altijd ongeveer 20 procent meer leidingwater dan in de gemiddelde julimaand", waarschuwt Heyrman. "We herhalen de oproep om spaarzaam om te gaan met leidingwater en de maatregelen van de provincies op te volgen."

We herhalen de oproep om spaarzaam om te gaan met leidingwater en de maatregelen van de provincies op te volgen. Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders